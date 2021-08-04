العراق يدعو إيران لنقل ساحات التبادل التجاري الى أراضيه

وقالت الهيأة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الوائلي "التقى محافظ ايلام والمسؤولين في كمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لمناقشة عملية التبادل التجاري بين الجانبين، ووضع الحلول للمعوقات الموجودة وإحكام السيطرة على منع دخول المواد الممنوعه من الاستيراد من اجل حماية المنتج العراقي المحلي، فيما تم التأكيد على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية لفايروس كورونا، وضروره نقل ساحات التبادل التجاري الى العراق لكوننا الجهه المستوردة من اجل تشغيل الايادي العاملة العراقية".وفيما طالب الجانب الايراني بضرورة "فتح منافذ جديدة مع محافظة ايلام بواقع منفذ حدودي في واسط واخر في محافظة ميسان"، أكد الوائلي ان "هذه المواضيع من ضمن مهام لجنة الامر الديواني ١٩٤ لسنة ٢٠١٩ والتي تتطلب حضور الوفد الايراني الى بغداد والذي لم يحضر بالرغم من الدعوات المتكررة من اجل حسم المواضيع العالقة مع الوزارات والهيأت الحكومية العراقية والاطلاع على تقارير اللجان للخروج بتوصيات ونتائج تكون بحضور وموافقات الجهات المختصة لا سيما مع ضرورة الوقوف على رأي ‘دارة المحافظتين ومن ثم عرض التوصيات الى رئيس الوزراء للمصادقة".وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على "تكثيف التعاون وتبادل المعلومات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم عملية التبادل التجاري بين البلدين الجارين".