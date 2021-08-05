أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.

حيث سجل بيع الدولار،اليوم الخميس، 148.000 دينار لكل 100 دولار، بينما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار.