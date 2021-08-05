عالميا.. انخفاض اسعار النفط الى 70 دولارًا وسط مخاوف من تفشي الوباء

وتراجع الاسعار جاء مع فرض مزيد من الدول قيودا جديدة على الحركة لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا .اذ تستعد اليابان لتوسيع قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المحافظات بينما فرضت الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، قيودًا في بعض المدن وألغت الرحلات الجوية، مما يهدد الطلب العالمي على الوقود.فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 38 سنتًا ، أو 0.54٪ ، إلى 70 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها عن هذا الحد للمرة الأولى منذ 21 يوليو.وهبط خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 34 سنتًا أو 0.5٪ إلى 67.81 دولارًا حيث انخفض كلا من الخامين القياسيين بأكثر من دولارين للبرميل يوم الأربعاء.بحسب راي الخبراء في مجموعة حقائق الطاقة العالمية الاستشارية فأن الصين تواجه اكثر الازمات صعوبة لاحتواء الوباء منذ السيطرة على التفشي الاولي للمرض .اذ اكدوا بان عودة تفشي كورونا واعادة فرض القيود سيكون لهما تداعيات سلبية على طلب وقود النقل المحلي على المدى القريب، مؤكدين بانهم يتوقعوا بان يبلغ متوسط الطلب على البنزين قرابة 80 الف برميل يوميا في نهاية اغسطس مقارنة بشهر يوليو/ حزيران.في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، سجلت حالات الإصابة بكوفيد -19 أعلى مستوياتها في ستة أشهر بعد الاعلان عن أكثر من 100 ألف إصابة يوم الأربعاء ، وفقًا لإحصاء لرويترز.ومن العوامل التي أثرت على الأسعار أيضًا زيادة مفاجئة بلغت 3.6 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي في البيانات الواردة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.