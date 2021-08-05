تخصيص 300 مليار دينار لدعم صندوق إعمار ذي قار

أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، الخميس، عن تخصيص 300 مليار دينار لدعم صندوق إعمار محافظة ذي قار.

وقال عبد الجبار في بيان، إنه "تم تخصيص 300 مليار دينار من موازنة الوزارة السنوية لدعم صندوق اعمار محافظة ذي قار"، مشيراً الى أن "الحكومة ووزارة النفط توليان اهتماماً استثنائياً لمحافظة ذي قار وتحرصان على دعم المشاريع التنموية والخدمية، والارتقاء بها من اجل ابناء ذي قار".

وأكد وزير النفط "استثناء ذوي شهداء حريق مستشفى الحسين من ضوابط التشغيل في الشركات النفطية".

على صعيد متصل كشف وزير النفط عن "دراسة توفير تخصيصات مالية من قبل وزارة النفط لدعم المشاريع التنموية في محافظة البصرة".