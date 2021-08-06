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اسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
2021-08-06 | 07:04
7,854 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية ليوم الجمعة.
حيث سجل بيع الدولار، اليوم الجمعة ، 148 ألف دينار لكل 100 دولار، بينما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار
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