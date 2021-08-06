اسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية ليوم الجمعة.



حيث سجل بيع الدولار، اليوم الجمعة ، 148 ألف دينار لكل 100 دولار، بينما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار