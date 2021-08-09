اسعار النفط تنخفض دون الـ 70 دولارا

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.30 دولار، أو 1.84٪، إلى 69.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت بنسبة 6٪ الأسبوع الماضي، في أكبر خسارة أسبوعية لها في أربعة أشهر.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار، أو 1.9٪ ، إلى 66.96 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجعت نحو 7٪ الأسبوع الماضي في أشد انخفاض أسبوعي لها في تسعة أشهر.ويبدو أن القيود الجديدة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، ستعيق توقعات نمو الطلب.وتشمل القيود في الصين إلغاء الرحلات الجوية، وتحذيرات من 46 مدينة ضد السفر، وقيود على خدمات النقل العام وسيارات الأجرة في 144 من أكثر المناطق تضررا.وأبلغت الصين عن 125 حالة إصابة جديدة بكوفيد - 19، ارتفاعا من 96 في اليوم السابق.وانخفض النفط أيضًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل اليورو بعد تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء يوم الجمعة والذي جاء أقوى من المتوقع والذي حفز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتحرك بشكل أسرع لتشديد السياسة النقدية الأمريكية.