تراجع أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار

وانخفض الذهب الفوري 2.3 بالمئة إلى 1722.06 دولار للأوقية بحلول 05:45 بتوقيت جرينتش. في وقت سابق من الجلسة، لامست الأسعار 1684.37 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ 31 مارس.تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1726.40 دولارا.وأكدت البيانات على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى تراجع أسرع مما كان متوقعًا لتحفيز عصر الوباء على خلفية الانتعاش القوي في سوق العمل.وعززت البيانات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، مما أضر بجاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم.كما تراجعت الفضة بنسبة 7.5٪ مسجلة أدنى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر عند 22.50 دولارًا للأونصة في وقت سابق من الجلسة. كان آخر انخفاض بنسبة 2.6 ٪ عند 23.70 دولارا.وهبط البلاتين 1.5 بالمئة إلى 965.50 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 عند 959.93 دولارا.