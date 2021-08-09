المتحور "دلتا" يدفع اسعار النفط للانهيار

وتراجع خام غرب تكساس إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من 10 أسابيع، نزولا بنحو 3 دولارات في البرميل، أو 4.4% عند مستويات 65.2 دولار، حيث هبطت اسعار العقود الآجلة تسليم ديسمبر إلى مستويات 64.55 دولار خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين بخسائر بلغت 2.8 دولار.ونزل سعر برميل خام برنت القياسي بأكثر من 3 دولارات أو 4.2% نزولا إلى مستويات 67.65 دولار في تعاملات اليوم الإثنين، حيث تراجع سعر العقود الآجلة تسليم ديسمبر إلى مستويات 66.95 دولار بانخفاض بلغت قيمته نحو 2.92 دولار للبرميل.وشهدت الأيام الأخيرة تسارع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، وسط ظهور متحورات دلتا ودلتا بلس الأكثر خطورة والأسرع انتشارا.وأعلنت بكين الأربعاء الماضي تشديد القيود على سفر مواطنيها إلى الخارج في مواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا في الصين.وقالت سلطات الهجرة إنها وبشكل موقت "لن تقوم بإصدار جوازات سفر عادية ووثائق دخول-خروج أخرى" لدواع غير ضرورية.وخفض "جولدمان ساكس (NYSE:GS)" توقعه لنمو الاقتصاد الصيني مع تأثير الإجراءات المتبعة لاحتواء عودة الانتشار السريع لفيروس "كوفيد-19" للإنفاق.ولم تكن الصين وحدها في هذا الشأن حيث اتخذت اليابان قرارات شبيهة بينما تلوح دولا أوربية كبرى باتخاذ قرارات شبيهة في ظل تزايد أعداد الإصابات.وفي الولايات المتحدة الأمريكية حذر مدير المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية أن البلاد تفشل في مكافحة الجائحة.