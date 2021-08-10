ايران تعلق تصدير الكهرباء الى العراق

وقال مشهدي، إن "تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا".

واضاف، أنه "في السنة المالية المنتنهية 20 مارس/آذار 2021، تم تصدير نحو ألفي ميغاواط كهرباء، أما هذه السنة وبسبب الاحتياجات المحلية انخفض الحجم التصدير الى 150 ميغاواط. (تنتهي السنة الجارية 20 مارس/آذار 2022)".وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات خلال وقت الذروة، وفقا مسؤولين في القطاع.