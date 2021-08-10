اسعار الذهب تعاود الارتفاع بفعل استقرار الدولار

وارتفع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1734.31 دولارا للأوقية بحلول الساعة 03:14 بتوقيت جرينتش. يوم الاثنين، لامست الأسعار 1،684.37 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ 31 مارس.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1735.60 دولارا.استقر مؤشر الدولار مقابل منافسيه بعد مكاسب قوية في الجلستين الماضيتين، الدولار الأقوى يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.في مكان آخر، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 23.55 دولارًا للأونصة بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر في الجلسة السابقة.وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 983.01 دولارًا ، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2611.75 دولارًا.