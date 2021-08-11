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الرافدين يعلن عن ضوابط جديدة بشأن قروض البناء الخاصة بالموظفين
اقتصاد
2021-08-11 | 02:53
المصدر:
السومرية نيوز
1,632 مشاهدة
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، ضوابط جديدة بشأن قروض البناء الخاصة بالموظفين.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أنّ "قروض الـ 50 مليون دينار للبناء والترميم للموظفين ستمنح بدون كفيل وبضمانة الماستر كارد".
»
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ضوابط
قروض بناء
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