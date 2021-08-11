الرافدين يعلن عن ضوابط جديدة بشأن قروض البناء الخاصة بالموظفين

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، ضوابط جديدة بشأن قروض البناء الخاصة بالموظفين.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أنّ "قروض الـ 50 مليون دينار للبناء والترميم للموظفين ستمنح بدون كفيل وبضمانة الماستر كارد".