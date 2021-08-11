اجتماع في المالية يناقش تقرير بابل حول تنشيط الواقع الإقتصادي

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن وزيرها "علي عبدالأمير علاوي، ترأس اليوم، اجتماع الجلسة السابعة عشر والخاصة بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط ٢٠٢٢-٢٠٢٤ بحضور كل من وكيلي المالية والتخطيط ومستشاري رئيس الوزراء ورئيس الهيأه العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية وعدد من المدراء العامين في الوزارة والوزارات ذات العلاقة".وناقشت الجلسة، بحسب البيان، "التقرير المقدم من قبل محافظة بابل والمتضمن رؤيتها المستقبلية في تبني مقومات داعمة لتنشيط الواقع الإقتصادي وتقديم المحفزات التنموية وتوسيع جانب الفرص الاستثمارية الواعدة فيها ، اضافة الى تعزيز جهود الاشغال العامة في اطار الارتقاء بحالة الخدمات والبنى التحتية وخلق فرص عمل حقيقية".كما شهد الاجتماع، "إستكمال متابعة تقرير الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارت الاتحادية والخاص بتحديد سقوف الايرادات النفطية والايرادات غير النفطية".وتأتي سلسلة جلسات اعداد استراتيجية الموازنة المنعقدة ضمن متبنيات الخطة الإصلاحية (الورقة البيضاء) الرامية الى تصحيح مسار الاقتصاد العراقي وتوجيهه نحو إقتصاد فاعل ومنتج يدعم مقومات تحقيق تنمية إقتصادية شاملة ومستدامة.