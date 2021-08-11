الكمارك تعلن إيرادات النصف الأول من 2021

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الإيرادات الكمركية للنصف الأول لهذا العام ۲۰۲١ بلغت أكثر من (٥٢٦ مليار دينار)، فيما كانت الإيرادات لنفس المدة من العام الماضي أكثر من (۳۸۷ مليار دينار) بفارق زيادة بلغت اكثر من (۱۳۹ مليار دينار) وذلك بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية وعودة النشاطات التجارية".وبينت الهيئة، أن "الإيرادات المتحققة عام ۲۰۱۹ بلغت أكثر من (ترليون و ٥٦ مليار دينار) فيما بلغت ايرادات عام ٢٠٢٠ أكثر من (ترليون و۱۷ ملیار دینار) بفارق انخفاض بلغ (۳۹ مليار دينار)".واكدت، "المضي بإتباع برنامجاً اصلاحياً فاعلاً يضاهي ما احرزته الهيئة العامة للضرائب حيث سيتم رفع قدرات الهيئة وسقف تأثيرها المالي والاقتصادي عبر تطبيق أدوات تبدأ من الأتمتة وتطبيق نظام الأسكودا الى اصلاحات تشريعية وادارية و اجراءات رقابية وتدقيقية وعبر شراكة مع المتعاملين مع الهيئة وخارجها، من المنظمات والمؤسسات الدولية والقيام بنقلة نوعية في العمل الكمركي".