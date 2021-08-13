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الدولار يستقر عند أعلى مستوى له في أربعة أشهر

اقتصاد

2021-08-13 | 03:08
الدولار يستقر عند أعلى مستوى له في أربعة أشهر
3,009 مشاهدة

حافظ الدولار على ثباته، اليوم الجمعة، وظل بالقرب من أعلى مستوى له في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات حيث يبحث المستثمرون عن مزيد من التلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خططه لخفض التحفيز النقدي.

وكانت العملة الأمريكية مدعومة ببيانات ، صدرت يوم الخميس ، تظهر أن أسعار المنتجين الأمريكيين سجلت أكبر زيادة سنوية لها منذ أكثر من عقد في 12 شهرًا حتى تموز/ يوليو.

وعلى الرغم من أن بيانات أسعار المستهلك التي تم نشرها في اليوم السابق قد أشارت إلى أن التضخم قد يكون في ذروته ، إلا أن بيانات أسعار الجملة أكدت على قوة الضغط التضخمي ، مما ساعد على إزالة بعض التحفيز من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر مؤشر الدولار عند 92.991 ، ليس ببعيد عن أعلى مستوى في أربعة أشهر يوم الأربعاء عند 93.195.

وتراجع اليورو قليلاً إلى 1.1732 دولار ، في طريقه للأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر والبقاء على مسافة قريبة من أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1706 دولار سجله يوم الأربعاء.

وجرى تداول الدولار عند 110.42 ين ، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في شهر عند 110.80 ين الذي سجله يوم الأربعاء.

وكان الجنيه الإسترليني في موقف دفاعي عند 1.3815 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.3794 دولار في الجلسة السابقة ، مستفيدًا من القليل من المساعدة من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأقوى قليلاً من المتوقع لشهر حزيران / يونيو.

وأعرب العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع عن دعمهم لتقليص شراء السندات في الأشهر المقبلة ، مما يميزهم عن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى الأكثر تشاؤمًا مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان.

في حين أن العديد من اللاعبين في السوق يشكون في أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكثر تشاؤمًا من بعض أعضاء مجلس الإدارة الآخرين ، وخاصة رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين الأكثر تشددًا ، فإن الإعلان المتناقص بحلول نهاية العام يُنظر إليه على أنه شبه مؤكد.

وأظهرت البيانات الأسبوعية يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض مرة أخرى الأسبوع الماضي مع استمرار التعافي الاقتصادي من جائحة COVID-19.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7342 دولار ، بالقرب من أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.72895 دولار الشهر الماضي بينما تراجع الدولار الكندي إلى 1.2520 دولار كندي لكل وحدة أمريكية.

وفي مكان آخر ، تراجعت عملة البيتكوين إلى 44433 دولارًا ، من أعلى مستوى سجلته يوم الأربعاء على مدى ثلاثة أشهر عند 46787 دولارًا ، وتخلت عن معظم مكاسبها حتى الآن هذا الأسبوع ، بينما انخفض الإيثر أيضًا إلى 3051 دولارًا.

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