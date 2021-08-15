الزراعة تسمح بأستيراد هذه المادة

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "هيئة الرأي قررت خلال اجتماعها الذي ترأسه وزير الزراعة محمد الخفاجي السماح بإستيراد بيض التفقيس معززا بالشهادة الصحية البيطرية وبدون المطالبة بأجازة المفقس او الكشف الموقعي".واضافت ان "هيئة الرأي قررت أيضا السماح بإنتقال الحيوانات الحية المحلية "العجول والابقار والاغنام والماعز " بين المحافظات كافة وبضمنها محافظات اقليم كوردستان على ان ترفق بشهادة بيطرية صادرة من سلطة صحية بيطرية رسمية، فضلا عن السماح لأصحاب المعامل والمجازر المسجلة لدى التنمية الصناعية لإنتاج مقطعات الدجاج باستيراد مقطعات الدجاج في حالة عدم كفاية المنتج المحلي".واشارت الوزارة الى انها "تقرر أيضا بمضاعفة الجرعة السمادية لبساتين الهويدر وخرنابات فضلا عن بساتين الراشدية من اجل استدامة العملية الانتاجية للتمور والفواكه والحمضيات التي تشتهر بها المحافظة".وأوضحت أنه تم "توجيه دائرة البستنة في المساهمة في عمليات التشجير للشوارع العامة و بالتعاون مع امانة بغداد والبلديات لأجل زيادة المساحات الخضراء، فضلا عن أن الاجتماع اوصى بمواصلة الخطى من اجل تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بغية تعظيم إيرادات الدولة، فضلا عن توفير فرص للايدي العاملة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين".