اسعار الذهب تعاود الانخفاض

ونزل الذهب الفوري 0.35 بالمئة إلى 1773.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:42 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس آب عند 1782.40 دولار.وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1778.50 دولارًا.بينما تواجه الأسواق مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية، كان عدد متزايد من صانعي السياسة يناقشون جدولًا زمنيًا أسرع لرفع سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي.ويعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم، لكنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد مع تعزيز الدولار.وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.70 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين بنسبة 1٪ إلى 1016.01 دولارًا ، ونزل البلاديوم 0.5٪ إلى 2635.71 دولارًا.