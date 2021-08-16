الرافدين يعلن عن قرض بقيمة 25 مليون دينار لعدد من الشرائح

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، منح قرض بقيمة 25 مليون دينار لعدد من الشرائح.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "المصرف سيمنح قرضاً بقيمة 25 مليون دينار عراقي، لأصحاب المحال والورش والمهن الأخرى".