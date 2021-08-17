تنشر السومرية نيوز، اسعار الذهب في الاسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء.

حيث سجلت اسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، صباح اليوم سعر بيع بلغ 367 الف دينار للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي، مقارنة بيوم امس الذي سجل البيع فيه 365 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 362 الفاً.

وسعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً ايضاً عند 337 الف دينار مقارنة بيوم امس الاثنين الذي سجل سعر البيع 335 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 332 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.