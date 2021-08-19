الذهب يتراجع عالميا

ونزل الذهب الفوري 0.7 بالمئة إلى 1774.41 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:15 بتوقيت جرينتش، متجهًا إلى أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 9 أغسطس.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1781.60 دولارا.صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر ، مما جعل الذهب باهظ الثمن لحاملي العملات الأخرى.وتراجعت الفضة الفورية 1.6 بالمئة إلى 23.10 دولارا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.8٪ إلى 986.49 دولارا.ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2418.86 دولارا بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 16 مارس آذار عند 2409.68 دولارات.