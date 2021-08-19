Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بايدن: المتحور دلتا خطير وأسرع من أي متحور آخر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

اسعار النفط تواصل الانخفاض

اقتصاد

2021-08-19 | 02:55
اسعار النفط تواصل الانخفاض
866 مشاهدة

واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم السادس، لتحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في 3 أشهر، متأثرة بالمخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الطلب على الوقود وسط ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة.

ونزل خام برنت 85 سنتاً أو 1.3 بالمئة إلى 67.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش بعد أن نزل 1.2 بالمئة يوم أمس الأربعاء. وخسر الخام الأمريكي الغربي الوسيط 93 سنتاً أو 1.4 بالمئة إلى 64.53 دولاراً للبرميل بعد أن تراجع 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وفقد كلا المؤشرين القياسيين أكثر من 5٪ خلال الجلسات الست الماضية، ويتداولان بالقرب من أدنى مستوى لهما منذ 24 مايو/ ايار في الجلسة السابقة.

واستمر الانزلاق حيث ظل المستثمرون قلقين بشأن زيادة الإصابات الناجمة عن نوع دلتا لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 3.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 435.5 مليون برميل ، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2020، لكن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 696 ألف برميل إلى 228.2 مليون برميل .

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 27-28 يوليو/ تموز أن المسؤولين أشاروا إلى أن انتشار متغير دلتا يمكن أن يؤخر مؤقتًا إعادة فتح الاقتصاد بالكامل ، ويقيد سوق الوظائف.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:43 | 2021-08-19 07:43
07:31 | 2021-08-19 07:31
07:20 | 2021-08-19 07:20
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
تعطيل الدوام الرسمي بعد غد الخميس بمناسبة العاشر من محرم
19.9%
10:34 | 2021-08-17
تعطيل الدوام الرسمي بعد غد الخميس بمناسبة العاشر من محرم
10:34 | 2021-08-17
عراك بالأيدي بين منتسبي البلدية والمتجاوزين في منطقة البنوك ببغداد (فيديو)
19.08%
06:31 | 2021-08-18
عراك بالأيدي بين منتسبي البلدية والمتجاوزين في منطقة البنوك ببغداد (فيديو)
06:31 | 2021-08-18
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم
17.22%
09:04 | 2021-08-17
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم
09:04 | 2021-08-17
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا
15.92%
09:06 | 2021-08-18
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا
09:06 | 2021-08-18
محافظة عراقية تسجل أول إصابة بالفطر الأسود
14.08%
13:36 | 2021-08-18
محافظة عراقية تسجل أول إصابة بالفطر الأسود
13:36 | 2021-08-18
برلماني يتحدث عن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار
13.8%
11:38 | 2021-08-18
برلماني يتحدث عن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار
11:38 | 2021-08-18
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.