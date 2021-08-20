اسعار النفط ترتفع من ادنى مستوى لها في 3 اشهر

كما أثر النفور الواسع للمخاطرة بين المستثمرين على النفط حيث قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يفكر في خفض التحفيز هذا العام. اقرأ أكثروارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 66.77 دولاراً للبرميل بعد أن هبطت 2.6 بالمئة يوم الخميس إلى أدنى مستوى إغلاق منذ مايو أيار.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا أو 0.6٪ إلى 64.09 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 2.7٪ يوم الخميس.وفرضت الصين قيودًا جديدة من خلال سياسة "عدم التسامح مطلقًا" مع فيروس كورونا ، مما يؤثر على سلاسل الشحن والإمداد العالمية ، وفرضت الولايات المتحدة والصين قيودًا متبادلة على سعة الطيران.وفي الوقت نفسه ، أدى تفشي متغيرات دلتا في أستراليا ونيوزيلندا إلى عمليات إغلاق صارمة.ومن المقرر أيضًا أن يؤدي اقتراب نهاية موسم ذروة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ونهاية العطلة الصيفية في أوروبا والولايات المتحدة إلى استنزاف الطلب على النفط.