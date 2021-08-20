"دلتا" تهوي بالنفط لأكبر خسارة أسبوعية منذ نحو سنة

وتكبدت سوق الخام حتى الآن خسائر لسبعة أيام متتالية.وبسبب تصاعد وتيرة الإصابة بسبب السلالة دلتا من فيروس كورونا، يرفع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم قيود السفر لوقف الانتشار.وفرضت الصين أساليب تطهير أكثر صرامة في الموانئ، مما تسبب في حدوث ازدحام، وشددت دول منها أستراليا قيود السفر، وبدأ الطلب العالمي على وقود الطائرات في التراجع بعد تحسنه في معظم فصل الصيف.ونزل خام برنت 8% خلال الأسبوع، وسجل تراجعا عند التسوية 1.27 دولار يما يعادل 1.9% إلى 65.18 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل.وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر على انخفاض 1.37 دولار أو 2.2% إلى 62.32 دولار للبرميل اليوم، ليخسر أكثر من 9% خلال الأسبوع.وفرضت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، قيودا جديدة في ظل سياستها الخاصة بفيروس كورونا والتي تقضي بعدم السماح بأي حالات إصابة، مما أثر على سلاسل الشحن والتوريد العالمية، وفرضت الولايات المتحدة والصين قيودا متبادلة على طاقة رحلات الطيران.وبينما تنال السلالة دلتا من الطلب على الوقود، يواصل المعروض الزيادة.فقد قالت شركة الخدمات بيكر هيوز إن الإنتاج الأميركي ارتفع إلى 11.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع الأخير، فيما زادت شركات الطاقة منصات الحفر للأسبوع الثالث على التوالي.