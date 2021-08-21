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الرافدين يعلن عن قروض بقيمة 25 مليون دينار لعدة فئات
اقتصاد
2021-08-21 | 02:01
المصدر:
السومرية نيوز
5,814 مشاهدة
أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، إطلاق قروض تصل إلى 25 مليون دينار لعدة فئات.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "القروض تصل إلى 25 مليون دينار".
".
وأضاف أنها "مخصصة لأصحاب المحال والورش والمهن الأخرى".
»
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