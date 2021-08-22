ارتفاع صادرات النفط العراقية لأمريكا

وذكرت الإدارة في تقرير لها، اأن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.423 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار100 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.423 ملايين برميل".واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 150 ألف برميل يوميا، مرتفعا بمعدل 30 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 120 ألف برميل يوميا".واشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,057 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 629 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 500 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت بمعدل 363 ألف برميل يوميا".ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 214 ألف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 197 الف برميل يوميا، تليها كولومبيا وبمعدل 143 الف برميل يوميا ومن ثم جاءت البرازيل وبمعدل 70 الف برميل يوميا".