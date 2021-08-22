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الكاظمي يحث القطاعين الكويتيين العام والخاص على الاستثمار في العراق

اقتصاد

2021-08-22 | 13:36
الكاظمي يحث القطاعين الكويتيين العام والخاص على الاستثمار في العراق
324 مشاهدة

حث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، القطاعين الكويتيين العام والخاص على الاستثمار في العراق، فيما أكد تطلع العراق إلى إنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت.

وقال الكاظمي في حديث خلال خلال لقائه رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية محمد جاسم الصقر وجمعاً كبيراً من رجال الأعمال والصناعة، بحسب بيان نشره مكتبه، إن "العراق يسعى جاداً لتسهيل إجراءات التجارة البينية مع الكويت، ورفع حجم التبادل التجاري الذي ما زال دون مستوى الطموح"، مضيفاً "نحث القطاعين الكويتيين، العام والخاص على الاستثمار في العراق، فبلادنا لديها فرص استثمارية واعدة".

وأشارت إلى أنه "تتوافر في العراق أراضٍ خصبة ووفرة مائية، تمنح المستثمرين الكويتيين فرصة في المجال الزراعي، سواء للشركات الحكومية أو الخاصة؛ من أجل تحقيق الأمن الغذائي، والتكامل بين العراق والكويت".

وبين، أن "الحكومة العراقية عملت على تسهيل إجراءات الاستثمار، وحماية حقوق المستثمرين وتقديم أشكال الدعم كافة لإنجاح أعمالهم، وتسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال الكويتيين، وسبق للعراق أن وقع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي مع الكويت عام 2019"، مقترحاً عقد مؤتمر أو ورش عمل متبادلة في العراق والكويت، لاستعراض الفرص الاستثمارية بالعراق في جميع القطاعات.

وأضاف الكاظمي، أنه "من أجل تعزيز التعاون نتطلع إلى تقديم تسهيلات في منح سمات الدخول لرجال الأعمال العراقيين، لعقد شراكات في المجال الاقتصادي مع نظرائهم الكويتيين. يتطلع العراق إلى إنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت؛ لتطوير الشراكة الاقتصادية في هذا المجال".

وختم الكاظمي حديثه، قائلاً: "التعاون العراقي – الكويتي في مجالي النفط والطاقة، هو محط اهتمام كبير من قبلنا، ونتطلع إلى تطوير هذه العلاقات عبر تشجيع الجانب الكويتي للإسراع بتنفيذ ما يتعلق به من أعمال الربط الكهربائي الخليجي".
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