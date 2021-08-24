أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء.

سعر بيع الدولار 148,000 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147,000 لكل 100 دولار