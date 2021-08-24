أسعار الذهب في الأسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء.

حيث بلغ سعر البيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 369 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 364 الفاً.

وسعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً ايضاً عند 339 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 334 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.