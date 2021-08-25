أسعار النفط تعاود التراجع

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا ، أو 0.55٪ ، إلى 67.17 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتًا ، أو 0.62٪ ، إلى 69.98 دولارًا.وارتفع كلا العقدين القياسيين بنحو 8٪ خلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى محو معظم التراجع من سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام، ارتفعت الأسعار بشكل أساسي بسبب فقدان أكثر من 400 ألف برميل يوميًا من الإمدادات في المكسيك بعد حريق في منصة نفطية.وكانت خسائر الأسبوع الماضي مدفوعة بالمخاوف من أن انتشار نوع دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا في آسيا من شأنه أن يبطئ التعافي الاقتصادي في المنطقة.وفي علامة واعدة على أن انتشار عدوى الدلتا آخذ في الانحسار في الصين ، أبلغت البلاد يوم الأربعاء عن 20 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض عن 35 حالة في اليوم السابق.