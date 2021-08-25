النفط تعلن ايرادات وصادرات الشهر الماضي

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "إيرادات الشهر الماضي بلغت 6 مليارات و475 مليوناً و512 ألف دولار، في حين بلغت كمية الصادرات 90 مليوناً و467 الفاً و794 برميلاً".واضافت ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 71.578 دولاراً"، موضحة ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات".وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد، بحسب البيان، ان "اعلان الاحصائيات جاء ضمن شفافية الوزارة وايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة".