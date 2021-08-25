ملفات اقتصادية وتجارية على طاولة وزير التجارة و السفير الامريكي في بغداد

وقالت وزارة التجارة في بيان ورد لـ السومرية ان "الجانبان ناقشا خلال اللقاء عدة ملفات اهمها تجهيز مادتي الحنطة والرز الامريكية للعراق وتبادل وجهات النظر في عقد الدورة الثالثة للمجلس العراقي الامريكي للتجارة والاستثمار وبما تخدم مصالحهما المشتركة والمشاركة الامريكية في معرض الفرص الذي سيقام على ارض معرض بغداد الدولي".‎واضافت ان "الوزير اكد على حرص العراق على تطوير علاقاته التجارية والاقتصادية مع جميع دول العالم خاصة الولايات المتحدة الامريكية في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الى الانفتاح للسوق العالمي واهمية تطوير وتنمية العلاقات المشتركة في كافة الاصعدة والسعي الى فتح قنوات اتصال جديدة مع بلدان العالم ".‎واشارت الوزارة الى انها "لديها النية لاقامة معرض الفرص على ارض معرض بغداد الدولي وبمشاركة الهيئة الوطنية للاستثمار وهو فرصة لعرض منتجات الشركات المشاركة في السوق العراقية حيث دعا الجانب الامركي للمشاركة لانه فرصة لمشاركة الشركات الامريكية في المعرض لدعم العراق اقتصاديا ".‎من جانبه دعا السفير الامريكي بحسب البيان الى ‎"تطوير العلاقات وتفعيلها في الجانب الاقتصادي كون العراق يمتلك ارض خصبة تشجع المستثمرين للدخول الى السوق العراقية".‎وبينت الوزارة ان "اللقاء بحث موضوع النافذة الواحدة الذي يجري العمل في دائرة تسجيل الشركات بالتعاون مع الفريق التقني في الامانة العامة العامة لمجلس الوزاراء حيث سيكون جاهز للعمل خلال الفترة القادمة بعد استكمال الاجراءات الفنية" .‎هذا من الجدير بالذكر ان الجانب الامريكي طلب انعقاد الدورة الثالثة للمجلس العراقي الامريكي في الاسبوع الاول او الثاني من شهر تشرين الثاني القادم عبر الدائرة التلفزيونية .