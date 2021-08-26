مصرف الرافدين يطلق رواتب الحشد الشعبي

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن أطلاق رواتب الحشد الشعبي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم اطلاق رواتب الحشد الشعبي عبر ادوات الدفع الالكتروني".