أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في الاسواق العراقية ليوم الجمعة.

سجلت أسعار بيع الدولار 147.500دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.000 دينار لكل 100 دولار".