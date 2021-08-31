انخفاض بأسعار الذهب في السوق المحلية

تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في مركز العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 371 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 366 الفاً.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً ايضاً عند 341 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 67 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و350 الف دينار.