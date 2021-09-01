وزارة النفط تعلن صادرات وواردات شهر آب

اعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (94) مليونا (660) الفا و( 239 ) برميلاً ، بإيرادات بلغت (6) مليار و(533) مليونا و(142 ) الف دولار".

بحسب البيان، اشارت الاحصائية، إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر اب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليونا و(655) الفا و (930) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليون و( 004) الفا و( 309 ) برميلا".

ولفتت إلى أن "معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(054) الف برميل في اليوم، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (69) دولاراً".