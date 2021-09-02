سوق العراق للأوراق المالية في قائمة المتصدرين لأداء البورصات العربية

وذكرت في بيان صحفي أن "سوق العراق للأوراق المالية تقدمت هذه الأسواق بحركة الصعود المحققة على مستوى البورصات العربية، بتسجيل المؤشر ارتفاعا بنسبة 8.84%".وأضافت أن "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية المستقاة استنادا إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، والبيانات الصادرة عن البورصات العربية، أكدت أن قيمة التداول سجلت ارتفاعا في بورصات كل من أبوظبي والكويت والعراق، بنسب تراوحت بين 3.57 و19.92%".وبحسب البيان، فإن حجم التداول الأسبوعي لعشر بورصات عربية شهد ارتفاعا في حجم تداولاتها، وجاءت في مقدمتها كل من سوق دبي المالي، وسوق العراق للأوراق المالية.وتابع أن "مؤشر سوق العراق للأوراق المالية سجل أمس الأربعاء ارتفاعا بـ0،24% بعد تداول 44 مليار سهم بقيمة 11 مليار دينار عراقي".