العراق يشارك في مؤتمر مجلس المحافظين لبنك التنمية الإسلامي في اوزبكستان

وبحسب بيان ورد للسومرية نيوز من البنك المركزي العراقي، فقد "بحث المؤتمر عددا من القضايا المرتبطة بالتنمية في البلاد الاسلامية والتحديات التي واجهت اقتصاداتها في اعقاب تعرض اغلبها الى تداعيات جائحة كورونا".واشار البيان الى ان "المؤتمرين تناولوا تعزيز أهمية دور البنك الاسلامي للتنمية في مساعدة الدول الاعضاء على التعافي المستدام من التأثير المستمر لجائحة كورونا المستجد، وجهود مكافحة الفقر وبناء القدرات على الصمود وايجاد فرص العمل للشباب، إضافة الى تنفيذ الخطط الانمائية الوطنية للدول الاعضاء، والتحفيز على النمو الاقتصادي الأخضر وتعبئة الموارد الاضافية من اجل التنمية".ولفت الى ان "رئيس الوفد العراقي استعرض خطط الحكومة في المديات القصيرة والمتوسطة لانعاش الاقتصاد وتحقيق الاهداف التي وردت في البرنامج الحكومي ودور البنك المركزي في خلق فرص العمل من خلال مبادراته التنموية المتعددة".