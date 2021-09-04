مصرف حكومي يعلن عن قروض تصل إلى 50 مليوناً للموظفين

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن قروض تصل إلى 50 مليون دينار ومن دون كفيل.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قروضا بـ50 مليونا للبناء والترميم للموظفين بدون كفيل وبضمانة الماستر كارد".