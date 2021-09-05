ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية لليوم الأحد.

أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 374 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 369 الفاً.

سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 344 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 339 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و350 الف دينار.