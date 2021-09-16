النفط توقع مذكرة اتفاق مبادئ لتنفيذ مصفى القيارة الاستثماري

وقعت وزارة النفط ممثلةً بشركة مصافي الشمال، مذكرة اتفاق مبادىء (HOA) لتنفيذ مشروع مصفى القيارة الاستثماري بطاقة (70) ألف برميل باليوم مع شركتي سيب (SEAB) السويدية وشركة ليماك (Limak) التركية.

وقال وكيل الوزراة لشؤون التصفية حامد يونس، خلال حفل التوقيع، إن "الوزارة حريصة على النهوض بقطاع التصفية من خلال محور يتعلق بخطط تطوير المصافي الحكومية بإضافة وحدات متطورة لزيادة الإنتاج وتحسين المنتجات، ومحور آخر يتعلق بإنشاء مصافي استثمارية متطورة موزعة في أنحاء العراق وحسب الحاجة والكثافة السكانية وتهدف الى تغطية وتلبية الحاجة المحلية".

وأضاف يونس إن "مذكرة اتفاق المبادىء لتنفيذ مشروع مصفى القيارة الاستثماري تأتي في هذا الإطار، وتمثل إضافة مهمة لقطاع التصفية، وخصوصاً لمحافظة نينوى".

من جانبه قال مدير عام شركة مصافي الشمال، قاسم عبد الرحمن، إن "مذكرة المباديء مع شركتي (سيب) و (ليماك) ترسم لخارطة طريق لعقد استثماري لمصفى القيارة بطاقة (70) الف برميل باليوم باستخدام تقنيات معقدة ومتطورة لمعالجة النفط الثقيل وتحويله الى منتجات بيضاء بمواصفات أوربية (يورو 5)".

من جانبه، ذكر مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، نصير عزيز، إن "هذا المشروع يأتي منسجماً مع قانون الاستثمار لتصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007، ومدرج ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة لتطوير قطاع التصفية باستخدام تقنيات حديثة لمعالجة النفط الثقيل في القيارة بمحافظة نينوى ، وإن المشروع يمثل نقلة نوعية وإضافة مهمة لقطاع التصفية، ويعتمد معايير الطاقة النظيفة والمستدامة وصديق للبيئة".

فيما عبر ممثل شركة (SEAB)، طاهر عبلحد قريو، عن سعادته بانضمام شركته الى تنفيذ مشروع كبير ومهم يقع ضمن استراتيجية وزارة النفط وخططها لتطوير قطاع التصفية، مؤكداً إن المفاوضات مع الجهات المعنية في الوزارة استغرقت أكثر من عام وصولاً الى صيغة اتفاق المباديء، يعقبها التوقيع على العقد بعد ثلاثة أشهر تقدم خلالها الشركات المتعاقدة التزاماتها المالية والفنية والوثائق الخاصة بالمشروع.

فيما أكد ممثل شركة (Limak)، عبد الحكيم مدحي، استعداد شركته لتنفيذ المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة في قطاع التصفية باستخدام أحدث المعدات والتقنيات لمعالجة النفط الثقيل.