المعدن الأصفر يتجه للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1751.29 دولار للأونصة.وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة على انخفاض 0.3% إلى 1751.4 دولار للأونصة.وأدى تسجيل زيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة الأميركية في أغسطس في وقت سابق من الأسبوع إلى إحياء المخاوف بشأن تقليص مجلس الفدرالي التحفيز في وقت مبكر، مما دعم الدولار ودفع الذهب للانخفاض 3% تقريبا أمس الخميس.وصعد الدولار إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية أيضا.ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التي تحدد السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء.