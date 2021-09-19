المالية تعلن المباشرة بصرف رواتب الموظفين لشهر أيلول

باشرت وزارة المالية، اليوم الأحد، بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول.



وقال مصدر في الوزارة، في حديث نقلته الوكالة الرسمية، إن "الوزارة باشرت اليوم بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري".

