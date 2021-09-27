النفط تعلن حصيلة انتاج الخام خلال الشهر الماضي

وذكرت المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت ( 94) مليونا (660) الفا و(239) برميلاً ، بايرادات بلغت ( 6 ) مليار و( 553 ) مليون و (762) الف دولار".واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليونا و(655) الفا و ( 930 ) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) مليونا و(4) الفا و(309) برميلا".ولفتت الى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (69.235 ) دولارا".واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية حققت ايرادات اضافية بلغت (130) مليونا و(990) الف و(954) دولارا".وبينت ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".