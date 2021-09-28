اسعار النفط تتجاوز 80 دولارا لاول مرة منذ 2018

وصعد خام برنت بنسبة 0.8 في المئة في التعاملات الآسيوية الصباحية إلى 80.19 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.وتشهد الإمدادات العالمية شحا بسبب التعافي السريع للطلب على الوقود من تفشي السلالة دلتا وإلحاق الإعصار أيدا الضرر بالإنتاج الأمريكي.ويواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤهم، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، صعوبات في زيادة الإنتاج إذ يستمر نقص الاستثمار أو تأخر أعمال الصيانة بسبب الجائحة.