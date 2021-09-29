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وزير النفط يستقبل السفير التركي ويبحث اعادة تأهيل الخط الاستراتيجي

اقتصاد

2021-09-29 | 08:06
وزير النفط يستقبل السفير التركي ويبحث اعادة تأهيل الخط الاستراتيجي
716 مشاهدة

استقبل وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الاربعاء، السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الجارين.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة النفط في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " وزير النفط استقبل السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الجارين ورغبة الشركات التركية في تنفيذ المشاريع والاستثمار في قطاع النفط والطاقة".

واضاف ان "الجانبين بحثا التعاون المشترك في إعادة تأهيل الخط الإستراتيجي الناقل للنفط الخام بين البلدين، والعمل على تعزيز فرص استثمار الشركات التركية في العراق ، بالاضافة الى مناقشة مشروع الربط الخاص بخدمات نقل البضائع من الجنوب الى الشمال عبر ميناء الفاو" قيد التنفيذ" وتكامل المشروع مع طاقات التصريف للموانئ الخليجية وأهمية خلق مسار آمن لخدمات النقل البري والسكك الحديد، فضلاً عن امكانية دور العراق في نقل الغاز من الخليج الى تركيا وأوروبا ".

واشار المكتب الى ان "وزير النفط قال: ان العراق يحرص على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشركات العالمية "، منوها الى "العلاقات التاريخية المتميزة بين بغداد وانقرة"، ومؤكداً "حرص العراق على استمرارها وتعزيزها وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

واوضح ان "السفير التركي من جانبه عبر عن رغبة حكومة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وخصوصا قطاع النفط والطاقة ، ورغبة الشركات التركية في العمل بالعراق وتعزيز وتطوير الفرص الاستثمارية ، والعمل على توسيع افاق التعاون المشترك مع العراق".
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