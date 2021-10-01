خام برنت يرتفع مع اقتراب اجتماع أوبك

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، يوم الاثنين.وتعمل المجموعة على الإلغاء التدريجي للتخفيضات غير المسبوقة للإنتاج التي تبنوها العام الماضي، غير أن مصادر تقول إنها تفكر في فعل ما هو أكثر من ذلك.وارتفع خام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 78.72 دولار، متجها لتسجيل رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي.وتقدم الخام الأميريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا إلى 75.27 دولار، ويتجه لتسجيل الأسبوع السادس من المكاسب.وتلقى الخام أيضا دعما من هبوط الدولار، ويجعل نزول الدولار النفط أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ويميل إلى أن يعكس الرغبة المتزايدة في المخاطرة لدى المستثمرين.