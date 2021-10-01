الذهب يتجه لمكسب أسبوعي

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1758.58 دولار للأونصة.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1759 دولارا.تراجع الدولار، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وهو ما دعم الطلب.والذهب في طريقه لتسجيل أول مكسب أسبوعي له منذ الثالث من سبتمبر، مرتفعا حوالي 0.6 بالمئة حتى الآن، إذ ساعده تراجع الدولار أمس الخميس على الانتعاش بنحو 2%.ومما دعم الإقبال الذهب، تراجعت الأسهم الأوروبية والآسيوية وسط مخاوف بشأن التضخم والتباطؤ المحتمل في النمو.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1% إلى 22.42 دولار للأونصة.وارتفع البلاتين واحدا إلى 972.64 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم 0.27% إلى 1904.60 دولار، وكلاهما في طريقهما لتسجيل خسائر الأسبوعية.