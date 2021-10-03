أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 148,250
سعر شراء الدولار ⬅️ 147,250
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار. 2,600,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 115,92 دولار
100 باوند ⬅️ 135,44 دولار
100 دولار ⬅️ 885,86 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1759,84 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 79,18 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 75,68 دولار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ