أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاحد.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 148,250

سعر شراء الدولار ⬅️ 147,250

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار. 2,600,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 115,92 دولار

100 باوند ⬅️ 135,44 دولار

100 دولار ⬅️ 885,86 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1759,84 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 79,18 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 75,68 دولار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 148,250سعر شراء الدولار ⬅️ 147,250تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار. 2,600,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 115,92 دولار100 باوند ⬅️ 135,44 دولار100 دولار ⬅️ 885,86 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1759,84 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 79,18 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 75,68 دولارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ