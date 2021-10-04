"أوبك" تتمسك بسياسة الانتاج الحالية

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر في منظمة "أوبك"، أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بمجموعة "أوبك+"، التي تراقب السوق، أوصت بأن تلتزم "أوبك+" بسياستها الحالية لإنتاج النفط بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في تشرين الثاني المقبل.واضافت انه "بعد ذلك ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وجرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت"، عند 80.99 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.16% عن سعر التسوية السابق".واشارت المصادر الى انه "تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 77.42 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.03% عن الإغلاق السابق، وفقا لموقع "بلومبرغ".