أسعار "المعدن الأصفر" تواصل الهبوط

وخسر الذهب 1.5% ليهبط إلى 1769.60 دولار للأونصة.ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6% إلى 1768.50 دولار للأونصة.وارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع في سبتمبر فيما عزز الأسهم، ولتتواصل خسائر الذهب الذي يستخدم للتحوط من الخسائر.كما تعافت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد تراجعها لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الخميس، وهو ما يزيد من التكلفة المحتملة لحيازة الذهب.ولا يزال الذهب في طريقه لتسجيل مكسب أسبوعي قليل مع تراجع الدولار، وهو ما يقلص تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 1% إلى 23.31 دولار للأونصة، لكنها ما زالت في طريقها لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع.في حين صعد البلاتين 0.1% إلى 1056.58 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 1.5% إلى 2097.47 دولار للأونصة.ويتجه البلاتين والبلاديوم صوب تسجيل مكاسب أسبوعية.