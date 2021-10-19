الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس، على الرغم من اتجاه بنوك مركزية لتخفيف إجراءات التحفيز الاقتصادي.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.7 % إلى 1776.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1778.20 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته في أسبوعين، ما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، ما خفض تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال نيكولاس فرابيل، المدير العام العالمي في إيه.بي.سي بولين إنه ”على الرغم من أن الذهب مقيد داخل نطاق محدود، فإنه عندما يتجاوز 1760 دولارا قد يرتفع إلى 1782 دولارا وربما إلى 1800 دولار“، مضيفا أن النزول دون 1759 دولارا قد يدفعه إلى ما بين 1737 دولارا و1741 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.6 % إلى 23.53 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 1.5 % إلى 1050.84 دولار، وصعد البلاديوم 1.8 % إلى 2051.22 دولار.

وتتجه بنوك مركزية لتخفيف إجراءات التحفيز الاقتصادي، حيث قال، في وقت سابق، جيروم باول رئيس ”الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي“ إن البنك المركزي الأمريكي قد يختتم تقليص مشترياته من السندات بحلول منتصف العام المقبل، إذا ظل الاقتصاد في مساره، على أن يبدأ تخفيف إجراءات التحفيز.



ويشتري الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما قيمته 120 مليار دولار شهريا من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من جائحة فيروس كورونا.